1 Einziger Fellbacher Überlegenheitssieger: Sokratis Kazantzidis Foto: Michael Käfer

Bei der 8:23-Auswärtsniederlage des SV Fellbach gegen den AV Sulgen fehlen wichtige Ringer.











Die Anhänger des SV Fellbach mussten am Samstagabend in der Sulgener Turn- und Festhalle lange warten, ehe sie einen ihrer Kämpfer auf der Matte siegen sahen. Beim 23:8-Heimerfolg des AV Sulgen konnte zwar Christos Papadopoulos gleich im ersten Kampf die Höchstausbeute von vier Punkten einsammeln. Kampfrichter Ranko Gajic reckte die Hand des 14-jährigen Greco-Spezialisten aber nach einem kampflosen Sieg in die Höhe. Ohnehin hatte der Unparteiische am drittletzten Kampftag der Verbandsliga weniger zu tun als sonst üblich: Auch die nächste Begegnung entschied sich kampflos, denn der Fellbacher Gerasimos Zagliveris musste verletzungsbedingt absagen. Mutmaßlich wäre aber das Kräftemessen mit dem für Qatar startenden Georgier Giorgi Sakandelidze ohnehin eine einseitige Angelegenheit geworden, denn der 35-Jährige hat in seiner Kampfliste unter anderem einen Vizemeistertitel der Asienmeisterschaften 2018 stehen.