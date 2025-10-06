1 Fellbachs Tornike Katamadze (rechts) siegt überraschend. Foto: Michael Käfer

Nach drei verlorenen Kämpfen gelingt dem Team des SV Fellbach beim Erstliga-Absteiger Red Devils Heilbronn ein 16:16-Unentschieden.











Zufrieden war Tariel Shavadze, der Trainer des zuletzt dreimal sieglosen Ringer-Verbandsligisten SV Fellbach, nach dem Kräftemessen mit den Red Devils Heilbronn nicht: „Leider war es nur ein 16:16-Unentschieden.“ Wer sich sowohl den Verlauf des gesamten Kampftags, als auch die einzelnen Kämpfe ansieht, der kann seinen Unmut durchaus verstehen. Drei Kämpfe vor Schluss lagen die Gäste gegen die Heilbronner, die sich nach der vergangenen Saison aus der ersten Liga zurückgezogen haben und in der Verbandsliga einen Neuanfang starten, mit 16:9 vorn. Anschließend verpassten sie es, den Sack zuzumachen.