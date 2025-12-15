Kyriakos Papadopoulos zeigt erneut sein hohes Niveau

Weil bei den von Tariel Shavadze trainierten Gastgebern die Klasse bis 98 Kilogramm wegen einer Erkrankung von Gerasimos Zagliveris unbesetzt blieb, bekamen die rund 60 mehrheitlich aus Röhlingen angereisten Zuschauer lediglich acht Kämpfe zu sehen. Dennoch dürfte kaum jemand sein Kommen bereut haben, denn die im Durchschnitt nur 18,1 Jahre alte SVF-Auswahl zeigte sehenswerte Kämpfe. Darunter war einmal mehr der Auftritt von Lamin Bojang. Der Freistil-Wirbler lag gegen Arthur Beser sogar in Führung, als ihn der Röhlinger auskonterte und auf die Schulter legte. Der schnellste Fellbacher Sieg gelang Noel Lozancic, der Linus Koch ungefährdet mit 20:2 besiegte. In einer turbulenten Begegnung mit dem zweifachen EM- und WM-Teilnehmer Adam Pohilec, 24, zeigte Kyriakos Papadopoulos, auf welch hohem Niveau der 16-Jährige inzwischen kämpft. Zwar unterlag er mit 0:6, aber bis zur letzten Sekunde zeigte er aktives Ringen. Nach dem 8:0-Erfolg von Gocha Meladze sorgte Sokratis Kazantzidis im letzten Kampf noch für einen 17:5-Punktsieg für den SV Fellbach.