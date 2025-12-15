Die Verbandsliga-Ringer des SVF unterliegen dem Tabellenzweiten AC Röhlingen mit 14:20 Punkten.
Den ersten ihrer beiden Vier-Punkte-Siege errangen die Ringer des SV Fellbach am Samstag bereits eine halbe Stunde vor dem Beginn des Kräftemessens mit dem AC Röhlingen. Beim Abwiegen im Untergeschoss der Fellbacher Silcherhalle stellte Kampfrichter Hamdan Iflazoglu bei dem Röhlinger Jonas Stark eine Hautveränderung fest und ließ den Greco-Kämpfer folglich nicht gegen Christos Papadopoulos antreten. Trotz des Vorsprungs musste das Team des SV Fellbach beim letzten Heimkampf der diesjährigen Verbandsligarunde eine 14:20-Niederlage gegen den Tabellenzweiten hinnehmen.