Die Ringer des SV Fellbach siegen bei der KG Baienfurt/Ravensburg II mit 20:16 und feiern damit ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Runde.
Bei der KG Baienfurt/Ravensburg II haben die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach am Samstag mit dem 20:16-Sieg ihren zweiten Auswärtserfolg verbucht. „Trotz Verletzung und Ausfall war das ein sehr guter Auftritt“, sagte Thomas Heumann, der Sportliche Leiter. Denn außer dem Fehlen von Marcel Kunst, der sich vor einer Woche den Arm gebrochen hatte, verhinderte der frühe Wettkampfbeginn um 17.30 Uhr einen möglicherweise höheren Sieg des Teams um den Trainer Tariel Shavadze. Denn der zuletzt starke Sokratis Kazantzidis musste zu diesem Zeitpunkt noch arbeiten.