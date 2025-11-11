Bei der KG Baienfurt/Ravensburg II haben die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach am Samstag mit dem 20:16-Sieg ihren zweiten Auswärtserfolg verbucht. „Trotz Verletzung und Ausfall war das ein sehr guter Auftritt“, sagte Thomas Heumann, der Sportliche Leiter. Denn außer dem Fehlen von Marcel Kunst, der sich vor einer Woche den Arm gebrochen hatte, verhinderte der frühe Wettkampfbeginn um 17.30 Uhr einen möglicherweise höheren Sieg des Teams um den Trainer Tariel Shavadze. Denn der zuletzt starke Sokratis Kazantzidis musste zu diesem Zeitpunkt noch arbeiten.

Zur Pause liegt der SVF einmal mehr deutlich hinten Die rund 250 Zuschauer in der Neuen Sporthalle von Baienfurt sahen zwei völlig konträre Halbzeiten. Wie bereits mehrfach zuvor lag die Equipe des SV Fellbach zur Pause deutlich zurück, diesmal mit 4:14. Einzig dem amtierenden deutschen U-15-Meister Can Dogan war ein ungefährdeter Überlegenheitssieg gelungen.

4:18 Minuten Kampfzeit für die letzten vier Kämpfe in Summe

In der zweiten Hälfte konnte dann aber nur noch Heshmat Akbari gegen den Fellbacher Lamin Bojang bei seinem 14:10-Punktsieg zwei Zähler für die Gastgeber einsammeln. Vor der Pause hatte Gerasimos Zagliveris zwar mit 2:5 ebenfalls eine Punktniederlage hinnehmen müssen, aber die knappen Siege brachten der KG Baienfurt/Ravensburg II jeweils nur zwei von vier möglichen Zählern. Wie sich am Ende zeigen sollte, war das nicht genug, denn die letzten vier Kämpfe gingen in einer rekordverdächtig Gesamt-Kampfzeit von nur 4:18 Minuten über die Bühne. Zunächst siegte der in dieser Verbandsliga-Runde noch unbezwungene georgische Freistilspezialist Tornike Katamadze kampflos. Anschließend deutete der deutsche U-17-Meister Noel Lozancic mit einem Ausheber gleich zu Beginn seine Überlegenheit an und siegte ungefährdet gegen Oskar Härdtner. Ebenfalls technisch überlegen gewannen dann Kyriakos Papadopoulos und Gocha Meladze, womit die Gästeschar den Kampftag komplett gedreht hatte.

Als nächstes kommt der Tabellenzweite nach Fellbach

In der Tabelle belegen die Fellbacher nun mit 11:11 Punkten den fünften Rang und haben einem soliden Vorsprung auf den wohl einzigen Abstiegsplatz. Thomas Heumann hofft für das Saisonende auf eine Top-5-Platzierung. Indes muss sich das mit im Durchschnitt 19,7 Jahren auch am Samstag jüngste Team der Liga noch mit drei der vier besser platzierten Teams messen. Nächster Gegner im Heimkampf in der Silcherhalle am Samstag (19.30 Uhr) ist der Tabellenzweite KSV Unterelchingen um den zweifachen Junioren-Europameister Pridon Abuladze.

KG Baienfurt/Ravensburg – SV Fellbach. 57 kg (griechisch-römisch): Hafner – Gürel 4:0-Schultersieg (Gesamt: 4:0); 130 kg (Fr.): Xenidis – Verletis 4:0-Überlegenheistsieg (8:0); 61 kg (Fr.): Dodrimont – Dogan 0:4-Überlegenheitsniederlage (8:4); 98 kg (gr.-r.)Weißhaar – Zagliveris 2:0-Punktsieg (10:4); 66 kg (gr.-r.): Hund – Tsiklauri 4:0-Überlegenheitssieg (14:4); 86 kg (Fr.): Akbari – Bojang 2:0-Punktsieg (16:4); 71 kg (Fr.): KG ohne Kämpfer/Katamadze kampflos (16:8); 80 kg (gr.-r.): Härdtner – Lozancic 0:4-Überlegenheitsniederlage (16:12); 75 kg (gr.-r.): Buchkamer – Papadopoulos 0:4-Überlegenheitsniederlage (16:16); 75 kg (Fr.): Klat – Meladze 0:4-Überlegenheitsniederlage (16:20).