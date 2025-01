Ringen: SV Fellbach: Abstieg besiegelt – und Kevin Karl geht

1 Kevin Karl (rotes Trikot) wagt in der Bundesliga den nächsten Karriereschritt. Foto: Michael Käfer

Nachdem eine Kooperation der Ringer aus Fellbach und Korb gescheitert ist, wechselt das Talent mit dem Mannschaftsstartrecht vom SVF zum Erstligisten ASV Schorndorf. Zumindest in der nächsten Saison finden die Kämpfe in der Silcherhalle eine Klasse tiefer in der Verbandsliga statt.











Link kopiert



Vergangenen Samstag hat sich Kevin Karl schon mal bei seinen neuen Teamkollegen umgesehen. In der Schorndorfer Sporthalle Grauhalde konnte der Ringer vom SV Fellbach im Halbfinal-Rückkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft den 15:14-Sieg des ASV Schorndorf bejubeln. In der nächsten Saison wird der 17-Jährige ebenfalls für die „Spartaner“ in der Ersten Bundesliga auf die Matte treten – zumindest was Ligakämpfe angeht, denn das Einzelstartrecht bleibt beim SV Fellbach.