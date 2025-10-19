Die SG Weilimdorf und der KSV Musberg lassen in Heimkämpfen zwei Spitzenplatz-Konkurrenten abblitzen. Damit wird es am nächsten Wochenende richtig spannend.
Oben angreifen oder aber im Tabellenmittelfeld „versumpfen“ – so hatte es Markus Laible, der sportliche Leiter der SG Weilimdorf, formuliert gehabt. An diesem Samstag haben sowohl seine Ringermannschaft als auch jene des Nachbarn KSV Musberg eine erste Antwort gegeben. Beide siegten jeweils vor Heimpublikum in Schlüsselkämpfen gegen direkte Spitzenplatz-Konkurrenz. Und beide haben damit in der Regionalliga zumindest Platz zwei im Visier. Oder geht noch mehr?