Ringen: SG Weilimdorf: Knapp verpasste Gold-Chance trübt die Medaillenfreude

1 Anton Buchholz (rechts) war nah dran an seinem dritten deutschen Meistertitel. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Weilimdorfer Nachwuchsringer erreichen bei den deutschen U-20-Meisterschaften in Zell im Wiesental zwei weitere Treppchenplätze. Ob es zudem noch für ein EM-Ticket reicht, bleibt nun aber abzuwarten.











Link kopiert



Wenn es noch eines Belegs bedurft hatte, dass die Nachwuchsringer der SG Weilimdorf zu den Besten in Deutschland gehören, er ist erbracht. Am Wochenende haben die Nord-Stuttgarter ihre Medaillenausbeute bei den diesjährigen nationalen Titelkämpfen auf fünf aufgestockt. In der Altersklasse U 20 gab es einmal Silber und einmal Bronze – in einem der beiden Fälle zugleich jedoch auch ein Stück weit Enttäuschung.