Die 18-Jährige besiegt in Hagen erstmals ihre große Dauerrivalin. Folgt für sie nun die tolle Zugabe? Zwei weitere Stuttgart/Filder-Athleten gewinnen Bronze.
Die zweite Überraschung des Tages gab es am Abend. Als Lisa Laible und ihre Begleiter nach gut vierstündiger Autobahnfahrt wieder zuhause eintrafen, wartete dort bereits eine jubelnde Fandelegation ihres Vereins. Den unerwarteten ersten Teil hatte die 18-Jährige dagegen selbst beigesteuert. Ja, es ist Wirklichkeit: Platz eins, Gold! Die Ringerin der SG Weilimdorf ist deutsche Meisterin. Im westfälischen Hagen hat sie bei den Freistil-Titelkämpfen der Altersklasse U 20 den bisher größten Erfolg ihrer Karriere perfekt gemacht. Vielleicht sogar mehr: Hoffen darf Laible hiernach noch auf eine tolle Zugabe.