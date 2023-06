1 Am Ziel. Die Ringer der SG Weilimdorf werden im nächsten Jahr erstmals in der Regionalliga antreten. Foto: Günter Bergmann

Die Oberliga-Ringer der SG Weilimdorf sichern sich mit einem 14:12-Sieg in Musberg den Meistertitel. Ein Jubeltag mit Rückwärtsrolle, Flickflack und den aus Trainersicht „besten Fans der Liga".









Es ist vollbracht: Die Ringer der SG Weilimdorf steigen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in die Regionalliga auf. Mit einem 14:12-Sieg beim Bezirksrivalen KSV Musberg sicherten sich die Nord-Stuttgarter am Samstagabend den Meistertitel in der Oberliga. „Realisieren kann ich es noch nicht“, sagte Kemal Demir, der zusammen mit Behar Rohleder das Trainergespann des Vereins bildet, direkt nach der Begegnung „Ich freue mich insbesondere für unsere ganzen Jungs; die wollten es unbedingt.“