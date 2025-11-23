Während die SG Weilimdorf gegen die KG Dewangen-Fachsenfeld triumphiert, kann der KSV Musberg im Duell mit Hofstetten einen entscheidenden Ausfall nicht kompensieren.
Ein Kampftag, zwei Gesichter. Während die Regionalliga-Ringer der SG Weilimdorf mit 18:6 gegen die in der Rückrunde noch ungeschlagene KG Dewangen-Fachsenfeld einen überraschend deutlichen Sieg feiern, hatte der KSV Musberg quasi schon vor Beginn seines Duells wegen eines Ausfalls verloren. Gegen den KSV Hofstetten setzte es folgerichtig eine 13:18-Pleite.