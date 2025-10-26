Beide Teams unterstreichen ihre Ambitionen mit Siegen bei der direkten Spitzenplatz-Konkurrenz. Beim Weilimdorfer Coup in der Halle des Tabellenführers ragt einer heraus.
Nun kann das Derby kommen. Eine Woche vor ihrem direkten Duell am nächsten Freitagabend (Lindenbachhalle, 20.30 Uhr) haben die Ringer der SG Weilimdorf und des KSV Musberg in der Regionalliga dicke Ausrufezeichen gesetzt. Während die Nord-Stuttgarter dem Tabellenführer KSV Hofstetten in dessen Halle die erste Saisonniederlage beibrachten (18:12), siegten die Musberger beim Spitzenplatz-Mitbewerber KSV Tennenbronn mit 14:11. Ihr beider Abstand zum weiterhin Ersten Hofstetten beträgt hiernach nur noch zwei respektive einen Punkt.