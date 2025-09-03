Bei den Ringern der SG Weilimdorf muss ein Zugang verletzungsbedingt passen, dafür geht der bisherige Liga-Dominator erneut auf die Matte.
Ein Glück, dass sich die Ringer der SG Weilimdorf gut mit ihren tennisspielenden Vereinskollegen verstehen. Letztere haben den Griffexperten sozusagen Asyl gewährt, nämlich ihre Tennishalle für Trainingszwecke zur Verfügung gestellt. Grund: Die eigentliche Trainingshalle der Wolfbuschschule ist nach einem Brand nicht benutzbar – immer noch nicht. Das Feuer wütete dort bereits im Juni 2024, die „Sanierungsarbeiten sollten eigentlich schon abgeschlossen sein“, sagt Markus Laible, sportlicher Leiter der Weilimdorfer Ringer und selbst noch aktiv.