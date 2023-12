Ringen – Regionalliga: SG Weilimdorf: Nach Schockunfall erneuter Meisterjubel

1 Geschafft mit lautem Gebrüll: Die Ringer der SG Weilimdorf sind Regionalliga-Meister. Foto: Günter Bergmann

Ein Jahr nach dem Oberliga-Titel sind die Ringer der SG Weilimdorf nun auch Klassenbester in der Regionalliga. Zudem ist in Sachen Zweitliga-Aufstieg eine Entscheidung gefallen.











In Windeseile wurden die Matten aufgeräumt, die Sponsoren-Banner verstaut und zahlreiche Tische samt Stühlen aufgestellt – die Lindenbachhalle wandelte sich am Samstagabend kurzerhand von der Sport- zur Festhalle, die Weihnachtsfeier der Ringer konnte beginnen. Für die Bescherung hatten die Athleten unmittelbar zuvor selbst gesorgt. Eindrucksvoll besiegte die SG Weilimdorf den KSV Haslach mit 24:15 und hat damit einen Kampftag vor Saisonschluss den Meistertitel in der Regionalliga perfekt gemacht. Der Jubel fiel jedoch etwas verhaltener aus: Ein Gastgeber-Ringer erlitt eine schwere Verletzung – und auch hat der Verein mittlerweile eine bedeutsame Entscheidung getroffen.