Der Filderclub hat seine Mannschaft neu aufgestellt. Der Trainer Scheibner sieht im Kader einen möglichen Überflieger. Los geht es am Samstag mit dem Derby gegen die SG Weilimdorf.

Was für ein Auftakt: Ausgerechnet mit dem Derby gegen die Freunde und Nachbarn der SG Weilimdorf beginnt am Samstagabend (19.30 Uhr) für die Ringer des KSV Musberg ihre zweite Saison in der Regionalliga nach zuvor achtjähriger Abwesenheit. Markus Scheibner, dem Trainerurgestein des Filderclubs, gefällt diese Ansetzung ganz und gar nicht. Zum einen, weil er den Rivalen aus dem Stuttgarter Norden als heißen Titelanwärter auf der Rechnung hat: „Das muss wirklich nicht gleich sein, wo wir selbst nicht genau wissen, wo wir stehen. Ich hätte sie lieber im letzten Vorrundenkampf gehabt“, sagt der Coach. Zum anderen hat er schlechte Erinnerungen an vergangenes Jahr: Auch damals bescherte der Kampfplan den Seinen ein Schwergewicht als ersten Gegner – und kamen die Musberger gegen den späteren Meister KSV Ketsch mit 4:23 böse unter die Räder.

2024 verlief die Hinrunde dann sehr durchwachsen. Aber: Mit einem tollen Endspurt von sechs Siegen aus den abschließenden sieben Begegnungen sicherte sich das Ensemble vom Turnerweg am Ende sogar noch die Vizemeisterschaft. Und dieses Mal? „Vergangene Saison ist exakt die Hälfte unserer Mannschaftskämpfe mit einem oder weniger Punkten Differenz ausgegangen. Eine ähnlich ausgeglichene Liga erwarte ich erneut, sodass ich jetzt wirklich noch nicht weiß, wo wir uns einordnen werden“, sagt Scheibner, der bereits in seine 18. Saison als Verantwortlicher geht. Einen Meistertitel mit etwaiger Rückkehr in die zweite Liga schließt er freilich aus. Mit den Rängen drei bis sechs könnte er nach eigener Aussage ganz gut leben.

Vorsichtig ist Scheibner auch deshalb, weil die Musberger ihre bisherigen Topscorer allesamt verloren haben: Der Pole Radoslav Marcinkiewicz (10:0 Saisonsiege) hat seine Karriere beendet. Leonid Moroz (ebenfalls 10:0) ist künftig in der Verbandsliga für den AV Hardt unterwegs, während Cornel Predoiu (9:3) nun den Oberligisten TSV Ehningen verstärkt. Mitgezogen hat es dorthin Adrian Moise – somit das Ende einer Ära am Fuß des Piz Mus. Der Rumäne, zuletzt von Verletzungen geplagt, war 17 Jahre lang Publikumsliebling und Seriengewinner im Musberger Aufgebot.

„Ganz klar: Alle vier sind sportliche und menschliche Verluste. Wir müssen sehen, wie wir das auffangen“, sagt Scheibner. Neben den erfahrenen Stützen aus alten Bundesligazeiten, Stefan Stäbler (38), Andreas Böpple (37) und André Ehrmann (33), stehen erneut eigene Talente wie Rico Rupp (21) und Julian Kellermann (22) zur Verfügung. Hoffnungsträger als mögliche künftige Punktegaranten sind indes drei Verstärkungen, die schon in der höchsten deutschen Klasse auf der Matte waren: Andre Timofeev, vor drei Jahren deutscher Vizemeister in der 92-Kilogramm-Kategorie, bei den Red Devils Heilbronn. Dzhambulat Ustaev, neben der Ringerkarriere auch MMA-Käfigkämpfer, beim ASV Mainz. Und Elias Nikzad beim SV Germania Weingarten. Alle drei sind im freien Stil unterwegs.

„Im Training habe ich von den Jungs schon viel gesehen, was mich optimistisch stimmt, aber das muss nun auch im Ernstfall umgesetzt werden“, sagt Scheibner. Noch nicht selbst in Aktion gesehen hat der Trainer dagegen den Türken Ömer Faruk Tok, der den Musbergern von einem Freund empfohlen wurde. Zu Beginn des Jahres wurde der 28-Jährige aus Ankara Dritter der türkischen Meisterschaften (bis 55 Kilogramm, griechisch-römisch) – und er war auch schon in der Nationalmannschaft im Einsatz. „Wenn sich alles bewahrheitet, was ich gehört habe, dann wird er keinen Kampf verlieren“, sagt Scheibner.

Nicht auf der Liste der Neuzugänge, aber Verstärkungen gegenüber 2024 sind Yousif Majeed Alnisani, der nach fast einjähriger Verletzungspause (Kreuzbandriss) zurückkommt, und Asis Isaev. Der deutsche Juniorenmeister von 2021 war schon vergangenes Jahr als Einsteiger angekündigt, bestritt dann aber aufgrund eines Syndesmoserisses im Fuß keinen einzigen Kampf in der Liga. Scheibner sagt: „Auf dem Papier haben wir wieder eine gute Mannschaft. Allerdings darf nicht viel passieren, weil wir nicht sehr tief aufgestellt sind.“ Ein erster Richtungsweiser wird der Samstagabend sein. Wie gesagt: gleich das Derby.

Eckdaten

Zugänge

Andre Timofeev (Red Devils Heilbronn), Dzhambulat Ustaev, Elias Nikzad (beide RG Kurpfälzer Löwen), Giuliano Perri (TSV Kottern), Ömer Faruk Tok (Türkei).

Abgänge

Adrian Moise, Cornel Predoiu (beide TSV Ehningen), Leonid Moroz (AV Hardt), Timo Wagner (ASV Schlichten), Radoslav Marcinkiewicz (Karriereende), Fabian-Marian Mircea (Ziel unbekannt).

Kader

57 kg: Giuliano Perri; 57/61 kg: Ömer Faruk Tok; 61/66 kg: Asis Isaev, Elias Nikzad; 66 kg: Andreas Böpple; 71/75 kg: Stefan Coman, Eduard Davidov; 75 kg: André Ehrmann, Julian Kellermann; 75/80 kg: Patryk Olenczyn, Yannick Paul Stäbler; 80 kg: Stefan Stäble; 80/86 kg: Robin Bauer; 86 kg: Rico Rupp; 86/98 kg: Yousif Majeed Alnisani, Dzhambulat Ustaev; 98 kg: Angelos Apostolidis; 98/130 kg: Andre Timofeev, Malte Ziegler.

Trainer

Markus Scheibner (seit 2008).

Wettkampfstätte

Sport- und Festhalle Musberg (Turnerweg 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen).

Saisonziel

ein Mittelfeldplatz (Platzierung in der vergangenen Saison: 2.).

Meistertipp

SG Weilimdorf, ASV 1885 Freiburg.