Die SG Weilimdorf kann schon am Samstag Regionalliga-Meister werden – was im Verein nicht nur Freude bereitet. Ein Blick auf die Gründe. Und was ein Aufstieg bedeuten würde.
Eines ist sicher: Auch an diesem Samstagabend (20 Uhr) wird die Hütte wieder beben. Schließlich ist das dort immer so, wenn die Ringer der SG Weilimdorf in ihrer heimischen Lindenbachhalle auf die Matte gehen. Und nun kommt noch eine beflügelnde Komponente hinzu. Schnappen sich die Nord-Stuttgarter schon am drittletzten Kampftag der Saison den Meistertitel in der Regionalliga? Die Chancen stehen nicht schlecht. Und dennoch: nicht bei allen im Verein will Partystimmung aufkommen. „Es ist natürlich schon Freude“, sagt der sportliche Leiter Markus Laible tapfer lächelnd – wirkt dabei aber ein bisschen, als hätte er gerade eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt vor sich.