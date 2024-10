Ringen-Oberliga: SV Fellbach: Zwei desaströse Niederlagen

1 Zwei Siege: Gocha Meladze. Foto: Michael Käfer

Nach den beiden Schlappen binnen drei Tagen gegen den KSV Neckarweihingen (3:34) und den AB Aichhalden (8:23) steht das SVF-Oberligateam auf dem letzten Tabellenplatz.











Link kopiert



Schlechter hätte die Saison der Fellbacher Ringer bislang kaum verlaufen können. Nach fünf ausnahmslos deutlichen Niederlagen steht das Team um den Trainer Tariel Shavadze in der Oberliga mit 0:10 Punkten auf dem neunten und damit letzten Platz der Tabelle. Besonders die beiden bislang letzten Auftritte am Donnerstag in der Silcherhalle gegen die Auswahl des KSV Neckarweihingen (3:34) und am Samstag gegen den gastgebenden AB Aichhalden (8:23) lassen im Fellbacher Betreuerstab Ratlosigkeit aufkommen.