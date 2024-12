Ringen-Oberliga: SV Fellbach: Noch eine Chance auf einen Heimsieg

1 Der Fellbacher Kyriakos Papadopoulos (rechts) Foto: /Michael Käfer

Gegen den Regionalliga-Absteiger AB Aichhalden verlieren die Oberliga-Ringer des SV Fellbach am vergangenen Samstag in eigener Halle mit 13:20 Punkten.











Bei den Anhängern des SV Fellbach scheint die Luft ein wenig raus zu sein. Vor gerade einmal 50 Zuschauern haben die – noch – in der Oberliga aktiven Ringer am Samstag in der Silcherhalle ihre 13. Saisonniederlage einstecken müssen. Mit 13:20 unterlag das Team um Trainer Tariel Shavadze dem Regionalliga-Absteiger AB Aichhalden. Trotz der erneuten Pleite und trotz der Tatsache, dass für den SVF der Abstieg nicht mehr zu verhindern ist, hat Thomas Heumann bei seinen Ringer keine Ermüdungserscheinungen ausgemacht. „Ich finde es toll, dass sie immer noch engagierte Leistungen zeigen“, sagt der Sportliche Leiter des SVF-Ensembles.