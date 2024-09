Ringen-Oberliga: SV Fellbach: Nächster deutlicher Dämpfer

1 Otto-Christian Madejczyk war einer der wenigen Punktesammler im SVF-Team. Foto: Michael Käfer

Mit 10:24 haben die Ringer des SV Fellbach am Samstag auch ihren zweiten Saisonkampf in der Oberligarunde verloren und liegen am Tabellenende.











Es war für die Ringer des SV Fellbach ein Abend zum Vergessen. Mit 10:24 unterlag die SVF-Equipe dem Ensemble des gastgebenden SV Dürbheim, dessen Anhängerschar in der kleinen Turnhalle des 1700-Seelen-Dorfs am Fuß der Schwäbischen Alb bestens gelaunt war. Von Beginn an führten die Hausherren mit einiger Deutlichkeit gegen die junge – und auf der einen oder anderen Position vielleicht zu junge – Fellbacher Auswahl. 19,4 Jahre hatte das Oberligateam von Fellbachs Trainer Tariel Shavadze im Durchschnitt auf dem Buckel, bei den Dürbheimern waren es 28,6 Jahre.