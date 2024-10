Ringen- Oberliga: SV Fellbach: Eine Hinrunde zum Vergessen

1 Matthias Thimm (li.) ehrt Kevin Karl. Foto: / Käfer

Nach einem schwachen Beginn holen die Ringer des SV Fellbach gegen den SV Ebersbach zunächst auf, unterliegen aber dennoch mit 15:21 und bleiben Tabellenletzter.











Mit einer 15:21-Heimniederlage gegen den bisherigen Tabellennachbarn SV Ebersbach haben die Ringer des SV Fellbach am Samstag die Hinrunde in der Oberliga beendet. Es war für den Verbund von Trainer Tariel Shavadze eine Hinrunde zum Vergessen. 0:16 Punkte stehen hinter dem Namen des Tabellenletzten und auch die Punktedifferenz aus den einzelnen Kämpfen ist ernüchternd. „In der Rückrunde müssen wir mit aller Kraft und allem, was uns an Personal zur Verfügung steht, drei bis vier Kämpfe gewinnen“, sagt Thomas Heumann, der Sportliche Leiter der im SV Fellbach versammelten Ringer. Drei gewonnene Kämpfe reichen indes nur dann, wenn die jeweils zweimal siegreichen Mannschaften aus Aichhalden und Ebersbach keinen Sieg mehr einfahren sollten, was eher unwahrscheinlich ist.