Ringen-Oberliga: SV Fellbach: Eine Gemeinschaft verhindert den Abstieg

1 Wird von der neuen Kampfgemeinschaft profitieren: Fellbachs Kevin Karl Foto: /Michael Käfer

Mit der 13:16-Niederlage gegen den Meister KG Dewangen/Fachsenfeld kann der SVF dem neuen Partner SC Korb keine Schützenhilfe geben.











Manch eine Saisonbegegnung der Fellbacher Oberliga-Ringer war rasch entschieden. Zu deutlich zeichnete sich eine Niederlage des nach wie vor sieglosen Tabellenletzten mitunter schon vor der Pause ab. Anlässlich des letzten Heimkampfs gegen die seit Samstagabend als Oberliga-Meister feststehende und mit 16:13 siegreiche KG Dewangen/Fachsenfeld blieb es jedoch bis zur vorletzten Begegnung spannend. Ausnahmsweise gewann Kevin Karl den entscheidenden Kampf nur knapp mit 7:5 gegen den vehement zur Sache gehenden Yannick Emil Kraus, nachdem Nika Abashidze überraschend verloren hatte. SVF-Trainer Tariel Shavadze und der Sportliche Leiter Thomas Heumann hatten noch einmal alles in die Waagschale geworfen, um als Sieger von der Matte zu gehen. „Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die mit null Punkten am Tabellenende steht und in jedem Kampf tollen Sport geboten hat. Es gab keine Wettbewerbsverzerrung“, sagte Hans-Michael Raiser, der Vizepräsident Verwaltung des Württembergischen Ringerverbands, bei der Pokalübergabe an die von mehr als Hundert Unterstützern begleiteten künftigen Regionalligisten aus Dewangen und Fachsenfeld.