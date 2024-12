Ringen-Oberliga: SV Fellbach: Ein Abend der Überraschungen

1 Amiran Shavadze vom SV Fellbach ist ein international erfahrener Ringer. Foto: /Michael Käfer

Der SV Fellbach hat auch im 14. Oberliga-Saisonkampf das Nachsehen und verliert trotz sehenswerter Auftritte mit 13:23 gegen die Ringer aus Ehningen.











Link kopiert



Eine fast makellose Bilanz konnte der Ringer Constantin Bulibasa in der aktuellen Oberliga-Runde vorweisen. Lediglich einmal musste der ehemalige Bundesliga-Akteur in Diensten des TSV Ehningen eine knappe Punktniederlage hinnehmen. Zumindest bis zum Samstag. Da gewann der gastgebende TSV zwar seine Begegnung mit dem SV Fellbach mit 21:13, aber der rumänische Routinier musste die Überlegenheit seines Fellbacher Kontrahenten Amiran Shavadze neidlos anerkennen. Noch vor der Halbzeitpause des Kampfs fügte der Neffe von Fellbachs Cheftrainer Tariel Shavadze seinem Gegenüber die Höchststrafe in Form eines technischen Überlegenheitssiegs zu.