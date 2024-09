Ringen-Oberliga: SV Fellbach: André Timofeev ist schon wieder weg

1 André Timofeev (rotes Trikot) ist zu den Red Devils Heilbronn zurückgekehrt. Foto: /Michael Käfer

Die Ringer des SV Fellbach starten am Freitagabend beim SC Korb in die neue Oberliga-Saison. Zwei externen Zugängen stehen drei Abgänge gegenüber.











Wenn die Vorzeige-Ringer des SV Fellbach an diesem Freitagabend beim SC Korb (20.30 Uhr, Ballspielhalle) in die neue Oberliga-Saison starten, dann tun sie das mit der fast gleichen Besetzung wie im vergangenen Jahr. Nur zwei Namen im Aufgebot des Trainers Tariel Shavadze sind neu: Aleksandar Vakanin aus Bulgarien und Cristian-Dumitri Iancu aus Rumänien. Erstgenannter wird das SVF-Ensemble in den schweren Gewichtsklassen (98/130 Kilogramm), Letztgenannter in den ganz leichten Gewichtsklassen (57/ 61 Kilogramm) unterstützen.