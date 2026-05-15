Die Commerzbank will im Übernahmekampf mit der Unicredit weitere 3.000 Stellen streichen. Nun erklärt Chefin Bettina Orlopp, wo Jobs wegfallen und welche Rolle dabei Künstliche Intelligenz spielt.
Frankfurt/Main - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat präzisiert, wo sie im Übernahmeringen mit der Unicredit etwa 3.000 Stellen abbauen will. Auf Künstliche Intelligenz (KI) entfalle dabei ein "sehr großer Teil", sagte die Managerin der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "KI ist sehr kraftvoll in verschiedenen Bereichen." Die Auswirkungen seien größer als man vor gut einem Jahr angenommen habe.