Ringen mit Commerzbank: Unicredit will Übernahmegespräche von Angesicht zu Angesicht

Die Unicredit hat ein Übernahmeangebot für die Commerzbank angekündigt. Vorstandschef Andrea Orcel will direkte Gespräche mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp - und betont seine Entschlossenheit.
Frankfurt/Main - Unicredit-Chef Andrea Orcel will mit seinem Übernahmeangebot für die Commerzbank die festgefahrene Lage zwischen den beiden Parteien brechen. "Ziel ist es, die Patt-Situation zu überwinden", sagte Orcel auf einer Finanzkonferenz der US-Bank Morgan Stanley. Nötig sei ein "konstruktiver Dialog von Angesicht zu Angesicht" mit allen Beteiligten. In den vergangenen 18 Monaten habe man das versucht, es sei aber nicht gelungen.