Die Regionalligisten KSV Musberg und SG Weilimdorf müssen am Doppelkampftag Niederlagen hinnehmen. Einer ist sich schon jetzt sicher: Er hat den künftigen Meister gesehen.
Für beide war es die Chance, in der Tabelle ganz vorne anzugreifen – bei beiden stand am Ende jedoch die Enttäuschung in die Gesichter geschrieben. Sowohl der KSV Musberg als auch die SG Weilimdorf haben in der Feiertag-Wochenend-Doppelschicht der Ringer-Regionalliga Dämpfer hinnehmen müssen. Gezeigt hat sich, dass vor allem die Konkurrenz aus Hofstetten und Freiburg in dieser Saison schwer zu überflügeln sein wird.