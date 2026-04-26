Der 25-Jährige trifft bereits im zweiten Kampf auf seinen letztjährigen Finalbezwinger. Entschieden ist mittlerweile, für welchen Verein er dieses Jahr in der Bundesliga ringen wird.
Sein Ziel war eine erneute Medaille und damit eine Wiederholung des letztjährigen Ausrufezeichen-Erfolgs. Stattdessen ist Lucas Lazogianis „unzufrieden und enttäuscht“ in den Flieger zurück nach Hause gestiegen. Bei den Ringer-Europameisterschaften in Tirana ereilte den Olympia-Teilnehmer von der SG Weilimdorf das vorzeitige Aus – auch, weil er vier Tage nach seinem 25. Geburtstag Pech bei der Auslosung hatte.