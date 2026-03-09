Sowohl im freien als auch im griechisch-römischen Stil fanden am vergangenen Wochenende die deutschen U-17-Meisterschaften statt. Marcel Kunst vom SV Fellbach holte Silber.
Mit vier Startern fuhr Tariel Shavadze zu den am Wochenende ausgetragenen deutschen Meisterschaften der U-17-Ringer im griechisch römischen Stil. Der Cheftrainer aller im SV Fellbach versammelten Ringer hatte gleich mehrere Medaillenanwärter nach Luckenwalde chauffiert, und insbesondere für Marcel Kunst hat sich die 588 Kilometer lange Fahrt nach Brandenburg gelohnt.