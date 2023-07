1 Lisa Shavadze (links) und Eleni Zagliveri mit SVF-Trainer Yasar Demir. Foto: Michael Käfer

Eleni Zagliveri vom SV Fellbach hat in ihrem ersten Jahr als A-Jugendliche ihren zweiten nationalen Meistertitel im Ringen erkämpft. Lisa Shavadze erreichte bei ihrer Meisterschaftspremiere Platz sechs.









Üblicherweise feiern die Ringer des SV Fellbach ihre Titelgewinner mit einem Empfang im Untergeschoss der Silcherhalle. Nach den deutschen Meisterschaften der A-Jugend-Ringerinnen am Wochenende in Luckenwalde hat der Verbund wieder einmal Grund zur Freude: Eleni Zagliveri, 14, sicherte sich die Goldmedaille in der Klasse bis 49 Kilogramm. Zudem belegte Lisa Shavdze den sechsten Platz. Dadurch landete der SVF in der Vereinswertung unter 54 Klubs auf dem vierten Rang.