Ringen: Alpay Eser: Olympische Spiele 2032 als Ziel

Viel hätte nicht gefehlt. Beinahe wäre der 16 Jahre alte Fellbacher Alpay Eser kein erfolgreicher Nachwuchsringer geworden, sondern hätte stattdessen in einer anderen Sportart für Furore gesorgt. Bis vor wenigen Jahren war der Teenager nämlich nicht nur auf der Matte aktiv, sondern parallel dazu auch unter den Körben der Fellbacher Basketball-Abteilung. „Es gab sogar einige, die mir mit Ball ein noch größeres Talent bescheinigt haben“, sagt der Zehntklässler der Kolpingschule.

Ganz nach dem Vorbild des Vaters Trotz dieses Lobes wirft Alpay Eser heute nur noch gelegentlich im Schulunterricht oder in seine Freizeit mit Freunden auf den Basketballkorb. Die große sportliche Leidenschaft gilt inzwischen ausnahmslos dem Ringen, ganz nach dem Vorbild von Vater Halil Ibrahim, der viele Jahre beim SV Fellbach und beim Zweitligisten VfL Neckargartach ein erfolgreicher Ringer war.

Deutscher U-17-Meister

Und genau wie der Vater, der auch heute noch regelmäßig bei deutschen Meisterschaften der Senioren antritt, ist auch der Junior einer der ganz schweren Jungs: 115 Kilogramm bringt er derzeit auf die Waage, damit bestreitet er seine Kämpfe im Schwergewicht, und das nicht nur als amtierender deutscher Meister der U17, sondern seit wenigen Wochen auch schon in der ersten Mannschaft des KSV Musberg in der Regionalliga. „Ich hatte auch ein Angebot des deutschen Meisters ASV Schorndorf und hätte dort zwei Kämpfe in der Ersten Bundesliga bestreiten dürfen. Für meine Entwicklung ist aber die Absprache, die ich mit den Musbergern habe, etwas besser“, sagt der junge Mann.

Erfolgreiche Spezialtechnik

Beim ehemaligen Erstligisten auf den Fildern tritt der Teenager in der Hinrunde in der zweiten Mannschaft (Landesklasse) an und soll dann in der zweiten Saisonhälfte in der dritthöchsten Liga seine Chancen bekommen. Einmal in der Woche macht sich der junge Fellbacher derzeit auf in Richtung des Leinfelden-Echterdinger Stadtteils, um dort mit den Teamkollegen zu trainieren. Beispielsweise mit Andrei Timofeev, dem deutschen Vizemeister von 2022 bei den Männern und selbst einst beim SV Fellbach aktiv. Alle anderen Übungseinheiten finden weiterhin fast täglich unter der Leitung seines persönlichen Coaches Yasar Demir an der Ringer-Akademie für Kinder und Jugendliche in Kornwestheim statt. „Ich habe eine Spezialtechnik, mit der ich sehr viele meiner Kämpfe gewinne. Es ist der Kopf-Hüft-Schwung“, sagt Alpay Eser. Verbessern muss der 16-Jährige, der schon vor zehn Jahren seine ersten Einheiten beim SVF absolviert hatte, vor allem noch seine Beinarbeit.

2032 zu den Olympischen Spielen

Die sportlichen Ziele des Fellbachers, der im Frühjahr in Werdau (Sachsen) mit einem 7:5-Finalsieg gegen den Badener Adrian Mula (KSV Kirrlach) deutscher U-17-Meister wurde, sind jetzt schon klar gesteckt: 2032 will er in Brisbane (Australien) bei den Olympischen Spielen auf die Matte, schon im kommenden Jahr soll es zu den Europameisterschaften der A-Jugend nach Skopje (Nord-Mazedonien) gehen. „Da muss ich vorher fünf Kilo abkochen, weil die höchste Klasse in diesem Alter nur bis 110 Kilo geht.“

Türkei oder Deutschland?

Ob der Fellbacher dann bei der EM für Deutschland oder für das Land seiner türkischen Vorfahren antritt, ist noch offen. Noch muss er sich nicht entscheiden. „Ich bestreite nächstes Jahr beide nationalen Meisterschaften. Der Verband, der mich zuerst nominiert, bekommt den Zuschlag“, sagt Eser, der derzeit ein wenig zur Türkei tendiert.

Klare Berufsvorstellung

Unterstützt wird der viermalige württembergische Jugendmeister bei seiner Entscheidung nicht nur von den Eltern Zeynep und Halil Ibrahim Eser, sondern auch von einem seiner größten Fans, der zugleich auch sein Patenonkel ist. Der Göppinger Firat Arslan, 2007 und 2008 Box-Weltmeister im Cruisergewicht, verfolgt den sportlichen Weg seines Patenkinds ganz genau. Erst im Sommer waren die Familien gemeinsam im Urlaub in der Türkei. Wohin der berufliche Weg neben er Ringer-Karrire einmal führen soll, weiß der Zehntklässler genau: „Ich möchte Chiropraktiker mit eigener Praxis werden und nebenbei eine Ringer-Nationalmannschaft als Physiotherapeut betreuen.“