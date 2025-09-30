Ringen: Alpay Eser: Olympische Spiele 2032 als Ziel

Der 16-jährige Ringer Alpay Eser aus Fellbach ist amtierender deutscher U-17-Meister im Schwergewicht.
Viel hätte nicht gefehlt. Beinahe wäre der 16 Jahre alte Fellbacher Alpay Eser kein erfolgreicher Nachwuchsringer geworden, sondern hätte stattdessen in einer anderen Sportart für Furore gesorgt. Bis vor wenigen Jahren war der Teenager nämlich nicht nur auf der Matte aktiv, sondern parallel dazu auch unter den Körben der Fellbacher Basketball-Abteilung. „Es gab sogar einige, die mir mit Ball ein noch größeres Talent bescheinigt haben“, sagt der Zehntklässler der Kolpingschule.