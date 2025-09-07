Ring-Fotos bei Instagram: Liam Neesons Sohn Daniel hat sich verlobt

Liam Neeson sorgt derzeit mit seiner angeblichen Romanze zu Pamela Anderson für Schlagzeilen. Sein Sohn Daniel hielt jetzt ebenfalls Liebesnews bereit: Der 29-Jährige verkündete am Wochenende seine Verlobung mit Freundin Natalie.
Daniel Neeson (29), jüngster Sohn von Liam Neeson (73) und der 2009 verstorbenen Natasha Richardson (1963-2009), hat sich verlobt. Die frohe Botschaft teilte er via Instagram mit. Romantische Fotos zeigen den Heiratsantrag, der laut "Daily Mail" während einer Bootsfahrt auf dem Hudson River stattfand, wo er seiner 28-jährigen Partnerin einen funkelnden Diamantring überreichte.