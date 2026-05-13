Rinder-Diebstahl: Viehdiebe holen Rinder von der Weide - Bande am Werk?

Dutzende Rinder verschwinden über Nacht von einer Weide. Viehdiebe schlagen im südlichen Brandenburg das dritte Mal zu. Führt die Spur ins Ausland?
Schenkendöbern - Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen haben Viehdiebe Dutzende Rinder von Weiden in Südbrandenburg gestohlen. Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hält es für wahrscheinlich, dass die Tiere illegal im Ausland geschlachtet werden, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Da muss man davon ausgehen, dass eine Truppe unterwegs ist, die das professionell macht."