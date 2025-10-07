Rilke zeichnet: Was die geheimen Bildwelten eines Dichters zeigen – und was nicht

Sensationelle Entdeckung: Der prächtige Band „Rilke zeichnet“ führt erstmals vor Augen, was die Ausdruckskunst eines der bedeutendsten Lyriker der Moderne stimuliert hat.
Es gibt bestimmte Dinge, auf die man sich in Gedenkjahren für Geistesgrößen normalerweise verlassen kann: Mit großer Wahrscheinlichkeit erscheint eine Monografie von Rüdiger Safranski, um die interessierte Öffentlichkeit über die geehrte Person aufzuklären. Oder es ebnet ein Comic für alle, die es bequemer mögen, einen barrierefreien Zugang in die erhabenen Gefilde der Bildung.