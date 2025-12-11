Unter dem Titel „Und dann und wann ein weißer Elefant“ präsentiert das Marbacher Literaturmuseum der Moderne seine Rilke-Schätze – und dann kommt auch noch der Bundespräsident vorbei.
Man hat in Marbach schon Staatsoberhäupter erlebt, denen der Sinn nach Pferden und nicht nach Literatur stand. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zählt definitiv nicht dazu. Er weiß, was ihn hier erwartet – und weiß es wohl zu schätzen. Schon zu Beginn seiner Amtszeit machte er bei seinem Antrittsbesuch in Baden-Württemberg nicht nur den üblichen politischen und wirtschaftlichen Schaltzentralen seine Aufwartung, sondern auch dem Deutschen Literaturarchiv auf der Schillerhöhe.