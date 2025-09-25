Rihanna: So exzentrisch ist der Babyname

Rihanna und A$AP Rocky dürfen sich über ihr drittes gemeinsames Kind freuen. Baby Rocki Irish kam am 13. September zur Welt - erste Fotos zeigen die stolze Mama mit ihrem Nachwuchs.
Die Babynews sind offiziell: Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) haben ihr drittes Kind bekommen. Die Sängerin verkündete die frohe Botschaft mit emotionalen Schnappschüssen bei Instagram. "Rocki Irish Mayers Sept 13 2025", schrieb die Musikerin zum ersten Foto ihrer kleinen Tochter und markierte dabei den stolzen Papa, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelston Mayers heißt.