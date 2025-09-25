Rihanna: So exzentrisch ist der Babyname

Rihanna und A$AP Rocky dürfen sich über ihr drittes gemeinsames Kind freuen. Baby Rocki Irish kam am 13. September zur Welt - erste Fotos zeigen die stolze Mama mit ihrem Nachwuchs.

Die Babynews sind offiziell: Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) haben ihr drittes Kind bekommen. Die Sängerin verkündete die frohe Botschaft mit emotionalen Schnappschüssen bei Instagram. "Rocki Irish Mayers Sept 13 2025", schrieb die Musikerin zum ersten Foto ihrer kleinen Tochter und markierte dabei den stolzen Papa, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelston Mayers heißt.

Rosa Babywelt bei Rihanna Die Aufnahme zeigt die frischgebackene Dreifach-Mama in inniger Verbundenheit mit ihrem Neugeborenen. Rocki Irish trägt auf dem Bild einen rosafarbenen Strampler, ein weiteres Foto zeigt winzige rosa Handschuhe mit langen Bändern. Rocki Irish komplettiert die bereits bestehende Familie: Die beiden sind bereits Eltern der Söhne RZA (3) und Riot (2), die 2022 und 2023 geboren wurden.

Ihre dritte Schwangerschaft hatte Rihanna bei der diesjährigen Met Gala im Mai bestätigt. Die R&B-Musikerin ließ bei dem Mode-Event ihr Outfit für sich sprechen: Unter ihrem Bustier-Top war ihr Babybauch deutlich zu erkennen. Auch danach setzte sie ihn immer wieder gekonnt in Szene, darunter bei den Filmfestspielen von Cannes.

Theatralische Rihanna-Schwangerschaften

Es war nicht das erste Mal, dass Rihanna eine Schwangerschaft auf große Weise verkündet. Ihre zweite Schwangerschaft gab sie während ihrer Halbzeit-Performance beim Super Bowl im Jahr 2023 bekannt. Sie zeigte damals ihren Bauch in einem roten Jumpsuit.

Die Beziehung zwischen der "Umbrella"-Interpretin und dem Rapper besteht seit 2020. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig bei gemeinsamen Auftritten und Veranstaltungen.