1 Rihanna erscheint mit Babybauch bei der Met Gala. Foto: Anthony Behar/ddp/Sipa USA

Überraschung bei der Met Gala: Sängerin Rihanna ist mit ihrem dritten Kind schwanger und zeigt ihren Babybauch bei dem Mode-Event.











Link kopiert



Rihanna (37) ist erneut schwanger – und präsentierte ihre Baby-News stilvoll auf dem roten Teppich der Met Gala in New York. Die Sängerin zeigte ihren Babybauch in einem auffälligen Look von Marc Jacobs: Sie trug eine taillierte, kurze, schwarze Anzugjacke mit weißem Hemdkragen, ein graues Woll-Bustier und einen extravaganten Nadelstreifenrock mit geknoteten Ärmeln am Rücken sowie einem hohen Beinschlitz.