Rihanna: Popstar zeigt stolz ihren Babybauch beim Shoppen

Rihanna bereitet sich auf ihr drittes Kind vor. Die schwangere Sängerin zeigte ihren wachsenden Babybauch beim Shopping für Babykleidung in Beverly Hills. Partner A$AP Rocky soll bereits das Geschlecht des Kindes verraten haben.

Die Vorfreude steht ihr ins Gesicht geschrieben: Sängerin Rihanna (37) zeigte sich am Donnerstag beim Shopping in Beverly Hills, Kalifornien, mit deutlich sichtbarem Babybauch. In einem eng anliegenden weißen Top unter einem dunkelgrauen Blazer zu einer weiten Cargohose präsentierte sie stolz ihre wachsende Körpermitte.

Wie "Just Jared" berichtet, steuerte die hochschwangere Künstlerin gezielt das Geschäft "English Rabbit" an, um Babykleidung für ihren kommenden Nachwuchs zu kaufen. Es wird bereits das dritte Kind für die Sängerin und ihren Partner A$AP Rocky (36). Die beiden haben bereits zwei Söhne zusammen.

Erfolgreiche Zeiten für die werdende Mutter

Beruflich läuft es für Rihanna derzeit ebenfalls bestens. Ihr aktueller Schlumpf-Film "Smurfs" erobert weltweit die Kinokassen. Laut dem Bericht hat der Streifen bereits 29 Millionen Dollar an den heimischen Kinokassen eingespielt und global sogar 93 Millionen Dollar erreicht. Rihanna spricht in der englischen Version die Schlumpfine und hat zudem den Song "Friend of Mine" beigesteuert. "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" ist seit 17. Juli auch in Deutschland zu sehen.

Am Rande der Weltpremiere Ende Juni in Brüssel soll A$AP Rocky das Geschlecht des dritten Kindes verraten haben. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" wurde der Rapper gefragt, ob es das Mädchen ist, auf das er gewartet habe. "Ja, das ist es. Mann. Das ist es", lächelte er dazu - und hielt kurz darauf eine Schlumpfine-Puppe in die Kamera. Konkrete Details wurden jedoch nicht genannt. In einem neuen Interview sprach Rihanna außerdem darüber, wie ihre beiden Söhne auf die Rolle als große Brüder reagieren.

Familie im Fokus

Die aus Barbados stammende Sängerin hat in den letzten Jahren immer wieder betont, wie wichtig ihr die Familie ist. Nach einer erfolgreichen Musikkarriere mit Hits wie "Umbrella" (2007) oder "Diamonds" (2012) sowie dem Aufbau ihres Fenty-Beauty-Imperiums konzentriert sie sich zunehmend auf ihr Privatleben.

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 offiziell ein Paar, kennen sich aber schon wesentlich länger. Der ältere Sohn RZA wurde im Mai 2022 geboren, der jüngere Sohn Riot kam im August 2023 zur Welt.