Rihanna: Popstar zeigt stolz ihren Babybauch beim Shoppen

Rihanna bereitet sich auf ihr drittes Kind vor. Die schwangere Sängerin zeigte ihren wachsenden Babybauch beim Shopping für Babykleidung in Beverly Hills. Partner A$AP Rocky soll bereits das Geschlecht des Kindes verraten haben.
Die Vorfreude steht ihr ins Gesicht geschrieben: Sängerin Rihanna (37) zeigte sich am Donnerstag beim Shopping in Beverly Hills, Kalifornien, mit deutlich sichtbarem Babybauch. In einem eng anliegenden weißen Top unter einem dunkelgrauen Blazer zu einer weiten Cargohose präsentierte sie stolz ihre wachsende Körpermitte.