Rihanna: Mit Babybauch und Regenschirm in Cannes

1 Rihanna und A$AP Rocky trotzten in Cannes dem Regen. Foto: Action Press/JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE

Rihanna ist für ihre ausgefallenen Schwangerschafts-Looks bekannt. Einen weiteren präsentierte sie bei den 78. Filmfestspielen in Cannes mit einem blauen Kleid, durch dessen raffinierte Ausschnitte ihr Babybauch hervorblitzte. Die Sängerin erwartet ihr drittes Kind.











Link kopiert



Die schwangere Rihanna (37) hat mit ihrem Babybauch auf dem roten Teppich in Cannes für einen Hingucker gesorgt. Die Sängerin erschien in einem blauen Rüschenkleid mit raffinierten Ausschnitten, als sie ihren Partner A$AP Rocky (36) bei der Premiere von "Highest 2 Lowest" bei den Filmfestspielen von Cannes unterstützte. Der Rapper ist in dem Film neben Denzel Washington (70) zu sehen, der am 19. Mai überraschend mit der Ehrenpalme ausgezeichnet wurde.