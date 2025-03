Rihanna: Konzerte in London noch vor Ankündigung abgesagt?

Rihannas Bühnen-Comeback verzögert sich offenbar: Die Sängerin soll bislang nicht offiziell angekündigte Shows in London abgeblasen haben. Ein Insider will den Grund kennen.

Rihannas (37) Fans müssen offenbar weiterhin auf ihr großes Live-Comeback warten. Im Februar berichtete der "Telegraph" unter Berufung auf eine Quelle aus der Livemusik, der Popstar werde im Juli bis zu sechs Konzerte in London geben. Offiziell angekündigt wurden die Shows bislang nicht. Nun soll Rihanna der Boulevardzeitung "The Sun" zufolge die unbestätigten Termine angeblich gestrichen haben. Der Grund: Ihre neue Musik soll nicht fertig sein.

Letzte Tournee fand 2016 statt

"Rihanna ist seit über acht Jahren nicht mehr auf Tournee gewesen, und der Plan, sie wieder auf die Bühne zu bringen, besteht seit mindestens drei Jahren", zitiert das Blatt einen Insider. Die Sängerin habe "unbedingt zurückkehren" wollen, ergänzte die anonyme Quelle. Jedoch scheine es offenbar "nicht der richtige Zeitpunkt zu sein".

Laut dem "Telegraph" hätte Rihanna angeblich am 4. und 5. Juli im London Stadium auftreten sollen. Vier weitere potenzielle Shows hätte es am 8., 9., 11. und 12. Juli geben sollen. Auch um eine Headliner-Performance beim Glastonbury Festival wurde spekuliert. In der vergangenen Woche gaben die Veranstalter des Musikevents die Acts bekannt - von Rihanna keine Spur. Zuletzt ging sie 2016 auf Tour. Seitdem trat sie nur vereinzelt auf, darunter in der Halbzeitshow des Super Bowls im Februar 2023.

Neue Musik in Arbeit

Stattdessen konzentriert sie sich offenbar auf das Schreiben neuer Songs. In einer Titelstory des "Harper's Bazaar"-Magazins bestätigte sie, an neuer Musik zu arbeiten. "Ich habe gerade herausgefunden, was ich für mein nächstes Werk wirklich tun möchte. Ich fühle mich wirklich sehr gut dabei", so Rihanna. Über den Sound verriet sie, es gebe "kein Genre mehr".

Zudem erklärte die "Umbrella"-Interpretin zu ihrer Pause: "Nach einer Weile habe ich mir gesagt, dass diese Zeit, die ich nicht mit der Musik verbracht habe, für das nächste Stück, das man hört, wichtig ist. Es muss zählen. Es muss eine Rolle spielen. Ich muss ihnen zeigen, dass es sich lohnt, zu warten. Ich kann nicht irgendetwas Mittelmäßiges auflegen. Wenn man acht Jahre gewartet hat, kann man genauso gut noch länger warten." Ihr achtes und bislang letztes Album veröffentlichte sie 2016 unter dem Titel "Anti".