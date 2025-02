Anzeige wegen Schlagloch gegen Stadt Stuttgart

1 Das Schlagloch in der Heilbronner Straße ist inzwischen zugeschüttet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Durch ein Schlagloch in Stuttgart wird das Auto des Abgeordneten Christian Jung beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr – gegen die Stadt Stuttgart. Und Jung ist sauer.











Der Landtagsabgeordnete Christian Jung ist sauer. Und das nicht nur, weil sein Auto, ein Mercedes der C-Klasse, gerade in der Werkstatt statt in seiner Garage steht. Sondern vor allem, weil der FDP-Mann der Meinung ist, dass der Schaden an seinem Fahrzeug hätte verhindert werden können – wenn man bei der Stadt schnell genug auf eine Beschwerde über ein großes Schlagloch in der Heilbronner Straße in Stuttgart reagiert hätte. Allerdings lässt sich der Weg dieser Beschwerde nicht lückenlos nachvollziehen – und eine Anzeige gegen die Stadt ist auch auf dem Weg.