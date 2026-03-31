Mega-Flammen, Musik und ein besonderes Ritual: Rettersburg bereitet sich auf einen Osterabend vor, der mehr bietet als nur ein Feuer.

Wenn im Berglener Teilort Rettersburg am kommenden Samstag die Dämmerung einsetzt, wird aus dem Platz vor dem Vereinsheim der örtlichen Eintracht eine Bühne für Feuer und Gemeinschaft: Auch 2026 lodert hier wieder das Osterfeuer – riesig groß und längst fest verankert im Kalender der Region. Wie die Eintracht Rettersburg mitteilt, richtet der Verein das Spektakel bereits zum 37. Mal aus und erwartet am Ostersamstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände.

Ostermarkt mit Familienprogramm bereits um 16 Uhr Das Programm beginnt in diesem Jahr bereits um 16 Uhr mit einem Ostermarkt am Hof von Jochen Blessing. Dort werden neben Kaffee und Kuchen auch Angebote für Kinder organisiert, darunter Ponyreiten und ein Streichelzoo. Zudem wird im Hof unter anderem Lamm-Gyros angeboten. Ab 17 Uhr verlagert sich das Geschehen auf den Festplatz der Eintracht. Dort steht ein erweitertes gastronomisches Angebot bereit. Neu im Programm sind Pulled-Pork-Burger sowie Maultaschenburger, die auch in einer vegetarischen Variante angeboten werden. Ergänzt wird das Angebot durch Crêpes und Waffeln des Jugendkreises Emmaus Hood sowie Popcorn und Zuckerwatte der Jugendfeuerwehr Nord. Auch gebrannte Mandeln gehören wieder zum Sortiment.

Für das Feuer werden rund 3000 Holzpaletten gestapelt. Foto: Frank Rodenhausen

Die Veranstaltung wird von mehreren örtlichen Gruppen getragen. Neben der Eintracht beteiligen sich verschiedene Vereine und Initiativen aus der Umgebung an der Bewirtung und am Programm.

DJ Matthias und Fackeltanz leiten das Osterfeuer ein

Ab etwa 18.30 Uhr sorgt DJ Matthias für den passenden Sound. Kein großes Tamtam, sondern einfach Musik, die läuft und die Leute zusammenbringt. Kurz bevor es dunkel wird, gehören die Bühne und die Aufmerksamkeit dann den Kindertanzgruppen 2 und 3 – ein fester Programmpunkt, der jedes Jahr dazugehört.

Und dann wird’s langsam ernst. Gegen 20.30 bis 20.45 Uhr startet der Fackeltanz. Schritt für Schritt wandert das Feuer Richtung Holzstapel – und plötzlich steht das Ding in Flammen. Kein Countdown, kein großes Drumherum, sondern einfach dieser Moment, in dem alle hinschauen.

Shuttleverkehr und Straßensperrung geregelt

Damit das Ganze halbwegs entspannt abläuft, wird die Linsenhofstraße gesperrt. Parkplätze sind knapp – deshalb fährt wieder ein Shuttle-Bus. In der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr sowie ab 21.30 Uhr pendelt er zwischen Erlenhof und Rettersburg. Die Wartezeit für die Nutzerinnen und Nutzer liegt bei etwa 15 Minuten.

Unterm Strich bleibt ein Abend, wie man ihn sich wünscht: unkompliziert, gesellig und mit einem Finale, das man nicht übersehen kann. Oder anders gesagt: In Rettersburg wird nicht lange gefackelt – da wird angezündet.