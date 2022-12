Fahrt startete in Stuttgart Polizei stoppt sturzbetrunkenen S-Bahn-Lokführer nach Chaostrip

An manchen Stationen ließ er die Türen geschlossen, an anderen fuhr er gleich ganz vorbei: Die Bundespolizei hat einen völlig betrunkenen S-Bahn-Fahrer aus dem Verkehr ziehen müssen – seine Fahrt begann in Stuttgart.