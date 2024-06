1 Polizisten bewachen mit gepanzerten Sonderwagen das in der Tiefgarage des Landeskriminalamtes zwischengelagerte Kokain. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die bisher größte je in Deutschland beschlagnahmte Menge an Kokain ist im Sommer vergangenen Jahres tagelang im Landeskriminalamt Baden-Württembergs zwischengelagert worden. Das ergaben Recherchen unserer Zeitung. Demnach sind die im Hamburger Hafen entdeckten südamerikanischen Drogen Anfang Juli 2023 über die Bundesautobahn 7 nach Stuttgart transportiert und in die Tiefgarage des Amtes in Bad Cannstatt gebracht worden. Sechs Tage später wurden die tonnenschweren Kokainpakete in einer Müllverbrennungsanlage in der Region vernichtet.