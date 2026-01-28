Riesiger Drogenfund: Heroin im Wert von 32 Millionen Euro in Container entdeckt

In dem Schiffscontainer war mehr Heroin, als im gesamten Jahr 2024 in Deutschland sichergestellt wurde. Dabei sah zunächst alles legal aus.
Hannover/Hamburg - 400 Kilogramm Heroin hat der Zoll bei der Kontrolle eines Containers im Hamburger Hafen entdeckt. Das Rauschgift sei in Papierrollen für die Druckindustrie versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit. Der Container aus Singapur sei bereits am 5. Dezember in einer Röntgenanlage kontrolliert worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen seien diese Informationen erst jetzt herausgegeben worden.