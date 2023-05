4 In einer Lagerhalle in Berlin-Neukölln ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Foto: IMAGO/Emmanuele Contini

Die Rauchwolke ist dunkel und riesig: In Berlin-Neukölln brennt am Mittwochabend eine Lagerhalle. Die Feuerwehr ist mit rund 120 Kräften im Einsatz.









Am Mittwochabend ist in Berlin-Neukölln ein Großbrand ausgebrochen. In der Lahnstraße ging nach ersten Angaben der Feuerwehr eine größere Lagerhalle in Flammen auf. Sie brenne in ganzer Ausdehnung auf etwa 5000 Quadratmetern, sagte ein Sprecher. Weitere angrenzende Gebäude seien in Gefahr.