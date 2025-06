Brand in Entsorgungsunternehmen ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Feuerwehr rückte zum Brandort aus. (Symbolbild)

Bei Alba in Metzingen brennen Papierpaletten. Die Rauchsäule ist von Weitem sichtbar. Die Feuerwehr befindet sich mitten in den Löscharbeiten. Was bislang bekannt ist.











Im Entsorgungsunternehmen Alba in Metzingen im Kreis Reutlingen ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an und befindet sich momentan bei den Löscharbeiten. (Stand: 15 Uhr)