Ist das Stuttgarter Nachtleben für junge Frauen gefährlich? Jugendrätin Laura Eckard findet vor allem einen Ort unangenehm. Bei einer Riesenradfahrt blickt sie auf das Jahr 2026.
Man kann schon nachdenklich werden, wenn man auf dem Schlossplatz das Riesenrad vor dem Nachthimmel leuchtend aufragen sieht: Wieder dreht es seine Runden. Wieder ist der Jahreskreislauf abgeschlossen, hat die Erde die Sonne einmal umrundet. Von oben hat man eine herrliche Aussicht – taugt diese Perspektive auch für einen Rückblick und einen Ausblick? Wir drehen „Eine Runde über Stuttgart“ und solange das Riesenrad sich dreht, erfahren wir, was die Jugendrätin Laura Eckard aus Stuttgart-West bewegt.