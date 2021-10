8 Seit Samstagvormittag kann die Königstraße aus dem Riesenrad von oben bestaunt werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Samstag um elf Uhr begann sich das Riesenrad vor dem Neuen Schloss zu drehen. Die ersten Besucher waren begeistert.















Link kopiert

Stuttgart-Mitte - Dass im Herbst in Stuttgart ein Riesenrad aufgebaut wird, ist eigentlich keine Seltenheit. In diesem Jahr steht das 58 Meter hohe und mit 40 Gondeln bestückte Sky Lounge Wheel-Riesenrad, das viele Stuttgarter vom Cannstatter Volksfest kennen, vor dem neuen Schloss und somit direkt in der Innenstadt. Seine erste Runde drehte das Rad am Samstag um elf Uhr und eröffnete ab da vielen eine neue Perspektive auf die Innenstadt. Schon um kurz vor elf Uhr hat sich vor dem Riesenrad eine Schlange gebildet. Größtenteils Familien warten darauf, den Schlossplatz und die Königstraße von oben zu sehen und natürlich „endlich mal wieder Riesenrad zu fahren, das letzte Mal ist lange her“, erklärt eine Mutter.

Vom Fernsehturm bis Neugereut

Und das Warten vor dem Rad auf den Einlass lohnt sich. Denn als sich das Riesenrad schließlich in Gang setzt, stehen Handykameras nicht mehr still und die Münder offen: So haben den Schlossplatz, den Schillerplatz und den oberen Schlossgarten bisher wohl die wenigsten gesehen. Vom Fernsehturm bis nach Neugereut reicht der Blick, sobald das Rad den höchsten Punkt erreicht hat. Dass da die Worte „Das war so cool“, aus dem Mund eines Jungen platzen, als er die Fahrt mit seinem Vater beendet hat und aufgeregt zu seiner Mutter rennt, ist da nicht verwunderlich.

Aber auch die Passanten, die am Samstag keine 8 Euro Fahrpreis für Erwachsene und 6 Euro für Menschen unter 1,40 Meter Körpergröße für die laut Veranstalter 13 bis 16 Minuten dauernde Fahrt ausgaben, freuten sich über den Anblick des Riesenrads vor seiner historischen Kulisse. Auf der Königstraße knipsen Passanten fleißig das Rad „um es meiner Familie zu schicken und auf Instagram zu posten“, wie eine junge Stuttgarterin aufklärt.

Info

Öffnungszeiten

Das Riesenrad vor dem Neuen Schloss ist Freitag und Samstag von 11 bis 22 und Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.