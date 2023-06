So fühlt sich die Fahrt mit dem „City Star“ an

7 Unser Reporter Peter Meuer hoch droben über Ludwigsburg im„City Star“ Foto: Simon Granville

Kreis Ludwigsburg - Ich bin ein erfahrener Achterbahn-Fahrer. Der Silver-Star im Europa-Park, die Taron im Phantasialand, die noch ziemlich neuen Bahnen in Tripsdrill – alles schon erlebt, alles schon überstanden, Spaß gehabt, check. So ein Riesenrad kann mir also nicht viel anhaben, denke ich. Dann, während ich über die B 27 in Ludwigsburg Richtung Stadtmitte fahre, erhebt er sich vor mir: Der „City Star“, eines des höchsten Riesenräder der Welt, das höchste mobile Fahrgeschäft seiner Art, heißt es oft. Rund 70 Meter ragt es empor und blinkt mich in allen Regenbogenfarben angriffslustig an. „Schauen wir mal, ob du dich traust“, scheint es zu sagen.