1 Am 18. August hätte das Riesenrad in Ludwigsburg eigentlich abgebaut werden sollen. Jetzt darf es doch länger bleiben. Foto: Simon Granville

Das Riesenrad an der Bärenwiese gehört mittlerweile zum Stadtbild von Ludwigsburg. Weil der Andrang weiterhin groß ist, bleibt es noch ein bisschen länger.















Link kopiert

Das größte transportable Riesenrad geht in die zweite Verlängerung: der „City Star“ bleibt bis zum 25. September auf dem Parkplatz an der Ludwigsburger Bärenwiese stehen. Aus luftiger Höhe können Besucher acht weitere Wochen den Ausblick über die Barockstadt mit ihren Schlössern, Türmen und Gärten genießen.

Normalerweise dürfen Attraktionen dieser Art maximal ein halbes Jahr am selben Ort stehen, anschließend braucht es eine Genehmigung. Das Okay dafür gab es nun von den zuständigen Behörden, teilt Eventstifter mit. Ursprünglich war geplant gewesen, das Riesenrad von Mitte Februar bis Mitte Mai laufen zu lassen. Mit einem derartigen Andrang hatte so niemand gerechnet, so dass der Betrieb nun schon zum zweiten Mal verlängert wird. Mehr als 200 000 Besucher hätten bereits eine der Gondeln, die bis auf 70 Meter Höhe fahren, bestiegen, heißt es in einer Mitteilung. „Das ist schon eine Erfolgsgeschichte“, sagt Daniel Niedrich von Eventstifter. Dass der „City Star“ über den 25. September hinaus in der Barockstadt steht, ist im übrigen ausgeschlossen. Anschließend zieht er weiter zum Bremer Freimarkt.