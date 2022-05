6 Zusammen für die Allgemeinheit: Der Einsatz vieler Ehrenamtlicher wurde am Montagabend mit einer Riesenrad-Freifahrt belohnt. Foto: Simon Granville

Rotes Kreuz, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Notfallseelsorge und mehr: Die Riesenrad-Freifahrtaktion für Ehrenamtliche in Ludwigsburg findet enormen Anklang.















Link kopiert

Auch wenn es angesichts all der Feuerwehr-, Rotkreuz-, THW- oder DLRG-Einsatzfahrzeuge rund ums Forum fast so aussah: Am Montagabend waren Rettungskräfte aus dem Landkreis und darüber hinaus nicht wegen einer schlimmen Großlage herbeigeeilt. Im Riesenrad „City Star“ waren sie selbst diejenigen, denen diesmal die Aufmerksamkeit galt. Um all die ehrenamtlichen Helfer zu feiern, die 365 Tage im Jahr für andere da sind, hatte Michael Scholz von der Firma Eventstifter alle, die in Einsatzkleidung oder Uniform kamen, zu einer Freifahrt geladen, eine heiße Rote und ein Getränk im Anschluss inklusive.

„Ein schönes Dankeschön, wenn man das ganze Jahr den Kopf hinhält“, fand Wolfgang Emmenegger, der nach 40 Jahren als Berufsfeuerwehrmann mit seinen 69 Jahren jetzt fürs DRK Ludwigsburg im Einsatz ist. Wenn er auch schon auf vielen Drehleitern stand: Riesenrad gefahren ist er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie. Der Montagabend ist seine Premiere.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nichts los ist

„Cool“, kommentierten Jolina (11) , Niklas (13) und Clemens (14) von der Jugendfeuerwehr Hoheneck die Aktion; dass sie umsonst ins Rad steigen dürfen, finden sie richtig prima. „Es vergeht ja auch kaum ein Tag, an dem bei uns nichts los ist“, meinte Fabian Gauß von der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim, „wenn keine Einsätze sind, haben wir Übungen oder Fortbildungen“. Daher sei dieses Dankeschön ein super Signal.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So fühlt sich die Fahrt mit dem Riesenrad an

Auch Regina Grochau, ebenfalls von der Kornwestheimer Wehr, erklärte: „Wertschätzung erfahren wir zwar von den Leuten, denen wir mit unseren Einsätzen helfen.“ Viele nähmen die Feuerwehr aber auch als störende Nachbarn wahr oder pflegten das eine oder andere Vorurteil. „Wir machen das aber alles freiwillig, neben dem Beruf her, als Hobby. Das vergessen die Leute manchmal.“

Einfach mal danke sagen

„Schön, dass ihr euch heute Abend mal feiern lasst“, sagte die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz, die zu diesem Anlass in die persönliche Anrede wechselte. „Sonst rettet Ihr uns oder schützt unsere Objekte. Es ist ein wunderbares Symbol, euch alle zu sehen, wenn ihr mal nicht im Einsatz seid, sondern wenn man euch einfach mal danke sagen kann.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Live dabei im „City Star“

Auch Pfarrer Olaf Digel, Leiter der Einsatzkräftenachsorge der Notfallseelsorge im Kreis, der mit einigen weiteren Kolleginnen und Kollegen gekommen war, war von der Aktion angetan. Die Notfallseelsorge betreut Angehörige, aber auch Einsatzkräfte in Krisensituation, etwa bei schweren Unfällen, Verletzungen oder beim Tod von nahestehenden Menschen. „Der Abend ist eine tolle Wertschätzung für das Blaulicht. Die Leute haben schließlich auch 24 Stunden den Piepser am Gürtel oder auf dem Nachttisch und springen los, wenn er tut“, so Digel.